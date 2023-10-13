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Кратер от "Луны-25" оказался близок к расчетному месту падения станции

Кратер от "Луны-25" оказался близок к расчетному месту падения станции

Российские ученые вычислили место падения станции "Луна-25". Их расчеты подкреплены теорией образования ударных кратеров и натурными экспериментами на Земле, а также согласуются с данными, полученными с телескопов NASA.

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