Двойное действие намного лучше точечного удара. Специально для того, чтобы ваша программа по преображению и омоложению кожи была в два раза результативнее, мы вместе с экспертами подобрали пять пар самых лучших аппаратных, инъекционных и пластических проц

1. Фототерапия + фракционный лазер Технология, изобретенная врачами компании Lumenis Ltd, называется фотофракционной и сочетает в себе два последовательных воздействия на кожу: свет IPL (фототерапия) и фракционный лазер.
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