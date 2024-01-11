Посольство прокомментировало срыв Джонсоном договоренностей Москвы и Киева

Конфликт на Украине был шансом на реанимацию карьеры Бориса Джонсона. Таким образом в российском посольстве в Лондоне отреагировали на публикации СМИ о том, что бывший британский премьер сорвал мирные договоренности Москвы и Киева весной 2022 года.