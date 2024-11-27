Сыгран десятый тур женского чемпионата мира по шахматам среди ветеранов

Единоличным лидером на женском чемпионате мира по шахматам среди ветеранов среди женщин в Порту-Санту (Португалия) остается Сильвия Алексиева после десятого тура 27 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.