На Украине практически исчерпаны запасы газа В стране почти закончился газ в подземных хранилищах (ПХГ).
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На Украине практически исчерпаны запасы газа В стране почти закончился газ в подземных хранилищах (ПХГ).
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