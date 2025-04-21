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На Украине практически исчерпаны запасы газа

На Украине практически исчерпаны запасы газа В стране почти закончился газ в подземных хранилищах (ПХГ).

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