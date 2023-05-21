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Врач Масякин: Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения

Врач Масякин: Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин предупредил о том, что сигареты, не содержащие никотин, могут значительно осложнить процесс отказа от курения.

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