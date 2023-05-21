Врач Масякин: Безникотиновые сигареты не помогут в отказе от курения

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин предупредил о том, что сигареты, не содержащие никотин, могут значительно осложнить процесс отказа от курения.
Популярные статьи
- Башар Асад не стал слушать речь Зеленского на саммите Лиги арабских государств
- «Наши генералы брызгаются дорогущими духами и наслаждаются жизнью, а внизу все голые и босые». Пригожин снова взбунтовался
- «Надо у олигархов всё отобрать, иначе мы пожалеем»- неожиданная реакция Госдумы на предложение Бастрыкина о национализации
Свежие комментарии