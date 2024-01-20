Движение на трассе М-5 и 32 дорогах в Самарской области ограничено из-за метели

Снегопад, метель и порывистый ветер наблюдаются на большей территории Самарской области. В связи с этим в регионе ограничено движение на 32 трассах в 13 районах, сообщается на странице местного министерства транспорта в социальной сети "ВКонтакте".
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