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Движение на трассе М-5 и 32 дорогах в Самарской области ограничено из-за метели

Движение на трассе М-5 и 32 дорогах в Самарской области ограничено из-за метели

Снегопад, метель и порывистый ветер наблюдаются на большей территории Самарской области. В связи с этим в регионе ограничено движение на 32 трассах в 13 районах, сообщается на странице местного министерства транспорта в социальной сети "ВКонтакте".

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