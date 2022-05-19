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Новый владелец McDonald’s, оптимистичный прогноз Орешкина и кому «Сбер» продал Okko

Новый владелец McDonald’s, оптимистичный прогноз Орешкина и кому «Сбер» продал Okko

Новый владелец McDonald’s, оптимистичный прогноз Орешкина и кому «Сбер» продал Okko Новым владельцем российского бизнеса уходящего из страны McDonald’s стал бизнесмен с богатой биографией — экс-совладелец компании «Южкузбассуголь» Александр Говор.

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