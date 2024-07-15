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Массаж с помощью змей

Массаж с помощью змей

Большинству курортов дают названия, которые вызывают в воображении атмосферу счастья и спокойствия. Однако спа в небольшом поселке Талмей Элазар на севере Израиля гордо носит название «Ферма хищных растений» и предлагает необычные процедуры.

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