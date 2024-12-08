ГК "Гарда" зафиксировала рост числа мошеннических аккаунтов-двойников в Telegram

В мессенджере Telegram наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с созданием фальшивых аккаунтов-двойников, которые внешне могут напоминать профили знакомых, но на самом деле предназначены для обмана и кражи данных.
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