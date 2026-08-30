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ИА Регнум

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Стубб отметил способность россиян противостоять экономическим трудностям

Стубб отметил способность россиян противостоять экономическим трудностям

Западным странам не стоит недооценивать способность россиян противостоять экономическим трудностям. Об этом 30 августа заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью немецкой газете Bild.

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