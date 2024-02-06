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В Госдуме захотели резко увеличить размер налоговых вычетов

В Госдуме захотели резко увеличить размер налоговых вычетов

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий заметное увеличение размера налоговых вычетов. По новому законопроекту, размер стандартных налоговых вычетов, предоставляемых родителям и лицам, обеспечивающим уход за детьми, предлагается увеличить вдвое, пишут «Известия».

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