В Госдуме захотели резко увеличить размер налоговых вычетов

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий заметное увеличение размера налоговых вычетов. По новому законопроекту, размер стандартных налоговых вычетов, предоставляемых родителям и лицам, обеспечивающим уход за детьми, предлагается увеличить вдвое, пишут «Известия».
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