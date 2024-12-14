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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Божович о договорных матчах: «В России возникали сомнения в чистоте матчей. Порой мои команды играли так, будто мы сдаем. Если серьезно, то я никогда не принимал в этом участия»

«Договорные матчи – худшее, что есть в футболе. За время, проведенное в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр, но до обвинений никогда не доходило.

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