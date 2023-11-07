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США пригласили на саммит АТЭС всех участников. Россию - с оговоркой

США пригласили на саммит АТЭС всех участников. Россию - с оговоркой

На саммит АТЭС в Сан-Франциско приглашены абсолютно все участники.Американская администрация решилась пригласить на саммит в Сан-Франциско всех участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию.

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