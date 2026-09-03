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За рулем

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Какова доля альтернативного импорта на российском авторынке в 2026 году

Какова доля альтернативного импорта на российском авторынке в 2026 году

Сколько автомобилей в этом году реально ввезено в Россию в обход официальной дистрибуции? За первые восемь месяцев суммарная доля таких машин достигла порядка 18% рынка, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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