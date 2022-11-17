Политолог Дудаков указал на недовольство США отказом Украины от переговоров с Россией

Американское руководство пришло в недоумение от того, что Киев противиться началу диалога с Москвой. Такой вывод сделал политолог и американист Малек Дудаков.
Популярные статьи
- Разница в приеме Лаврова и Байдена в Камбодже стала предметом для шуток в Сети
- «Лоснящиеся физиономии»: Шугалей призвал заставить российских олигархов вернуть народу страны то, что ему принадлежит
- «Чиновничья элита в Петербурге — это олигархи, которые ежечасно предают Родину ради материальных благ»: Пригожин
Свежие комментарии