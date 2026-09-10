«Князь Вандал»: дрон, которому нет противоядия в спецоперации

Отечественный оптоволоконный беспилотник стал рекордсменом СВО по эффективности и неуязвимости.С момента первого боевого применения в Курской области в августе 2024 года дроны-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» поставляются в ВС России миллионами, а противник за два года так и не нашёл способа им противодействовать.
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