Политика как он...
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Политика как она есть

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"Меня ввели в заблуждение". Алаудинов рассказал о первых днях захода ВСУ в Курскую область

"Меня ввели в заблуждение". Алаудинов рассказал о первых днях захода ВСУ в Курскую область

Недавнее программное завяление Главы Генштаба Валерия Герасимова смутило многих.

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Комментарии
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Александр Воронов
Думаю никого не наказали и уже вряд ли накажут. Потому что у нас Структура Генштаба и во многом Вооруженных сил выстроена во многом из опыта прошлых (пусть даже недавних ) войн. Она по своей сути закостенелая и негибкая и мы теряем за счет этого много наших солдат и мирных жителей. Зато можно спустить собак на военных блогеров. Очень больно от этого.
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13 час.
Леонид Никулин
просрали Курскую обл.. и школьнику понятно..имея такой потенциал и штат спецслужб ..разведки ..аналитиком и т.п. Герасимов видимо из неприкасаемых..слил Шойгу и спокоен..уже б при Сталине половина б сидела в НКВД давая показания о предательстве ..больно ...
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11 час.
Александр Першин
Никого уже не накажут .Прошло уже более 4 месяцев  со дня этого позора .И никто не наказан .Нет виновных . Все сидят на своих местах ,а гебер Курский ,тот вообще получил повышение . Странно . Чем больше чиновник наносит ущерб стране ,тем круче он получает повышение &gt;
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10 час.

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