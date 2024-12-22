"Меня ввели в заблуждение". Алаудинов рассказал о первых днях захода ВСУ в Курскую область

Александр Воронов

Думаю никого не наказали и уже вряд ли накажут. Потому что у нас Структура Генштаба и во многом Вооруженных сил выстроена во многом из опыта прошлых (пусть даже недавних ) войн. Она по своей сути закостенелая и негибкая и мы теряем за счет этого много наших солдат и мирных жителей. Зато можно спустить собак на военных блогеров. Очень больно от этого.