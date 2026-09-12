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Газета.ру

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Константинов счел безнравственным требование ЕС по мобилизации украинских женщин

Константинов счел безнравственным требование ЕС по мобилизации украинских женщин

Председатель парламента Крыма Владимир Константинов назвал безнравственным требование Европейского союза (ЕС) по мобилизации женщин на Украине.

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