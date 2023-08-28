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Госдеп призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США

Госдеп призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США

Соединенные Штаты ждут от России соблюдения Венской конвенции. Об этом заявили в Госдепартаменте США, комментируя намерения допросить двух американских дипломатов в РФ по делу о тайной передаче конфиденциальной информации, передает РИА Новости.

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