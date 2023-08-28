Госдеп призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию при допросе дипломатов США

Соединенные Штаты ждут от России соблюдения Венской конвенции. Об этом заявили в Госдепартаменте США, комментируя намерения допросить двух американских дипломатов в РФ по делу о тайной передаче конфиденциальной информации, передает РИА Новости.
Соединенные Штаты ждут от России соблюдения Венской конвенции. Об этом заявили в Госдепартаменте США, комментируя намерения допросить двух американских дипломатов в РФ по делу о тайной передаче конфиденциальной информации, передает РИА Новости.
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