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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске умер музыковед и педагог Яков Файн

В Новосибирске умер музыковед и педагог Яков Файн

С консерваторией Файн был связан больше 60 лет. В вуз он пришел в 1962 году и продолжал работать до 2024-го.

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