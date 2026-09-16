В Новосибирске умер музыковед и педагог Яков Файн

С консерваторией Файн был связан больше 60 лет. В вуз он пришел в 1962 году и продолжал работать до 2024-го.
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