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Олег Смолин предлагает ограничить количество уроков для старшеклассников до шести

Олег Смолин предлагает ограничить количество уроков для старшеклассников до шести

Олег Смолин, заместитель председателя комитета Госдумы по науке, предлагает ограничить число уроков для старшеклассников до шести в день.

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