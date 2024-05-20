Экс-глава МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

REUTERS/Iranian Red Crescent Society Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил свои соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и главы МИД Хусейна Амира Абдоллахияна.
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