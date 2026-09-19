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Снова без русских

Снова без русских

Рыбарь о редакционной политике ТАСС В России сегодня идет процесс укрепления национальной идентичности, но в некоторых СМИ, по всей видимости, предпочитают этого не просто не замечать, но и переврать.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Луговой
Виктор Луговой

Хе, - я всегда за чистый опыт... Звоночек Овечкину из Москвы: что он имел в виду? Если именно русскость, а не российскость, - главный тассник ксиву на стол и занимать очередь на биржу, в хвост за узьбеками, улицы мести.

Профиль пользователя Ника
Ника

Народ, почему тишина по поводу очередного заявления, так называемого министра К. о детских садах? Очередное решение приводящее к дебилизации наших детей, и тишина.