Годовалый сын Светланы Бондарчук сказал первое слово

Светская львица вместе с супругом и маленьким Петей уехала на море Фото: социальные сети В мае 2023-го года Светлана Бондарчук огорошила публику сообщением о том, что у нее с мужем Сергеем Харченко родился сын Петр.
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