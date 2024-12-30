🇷🇺🇫🇮 «Финские страшилки для непослушных детей» – как запугать свое население российской угрозой После захвата судна Eagle S было ожидаемо, что на этом страны НАТО не остановятся.
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🇷🇺🇫🇮 «Финские страшилки для непослушных детей» – как запугать свое население российской угрозой После захвата судна Eagle S было ожидаемо, что на этом страны НАТО не остановятся.
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