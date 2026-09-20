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stroimdom21

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Как остановить гниение яблок: мой план осенней обработки сада от монилиоза и парши

Как остановить гниение яблок: мой план осенней обработки сада от монилиоза и парши

Каждую осень я прохожу через один и тот же момент: подходишь к яблоне, а на ветках вместо крепких плодов — сморщенные, потемневшие остатки.

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