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У Сергея Бурунова есть старший брат, о котором почти не говорят. Почему после смерти матери актёр признался, что отношения с братом и отцом были сложными

У Сергея Бурунова есть старший брат, о котором почти не говорят. Почему после смерти матери актёр признался, что отношения с братом и отцом были сложными

У Сергея Бурунова есть старший брат Олег. Он выбрал совсем не публичную профессию — стал переводчиком — и в биографии знаменитого родственника обычно появляется буквально одной строкой.

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