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В ВСУ признали, что у РФ хватит ресурсов занять Харьков, Днепр и Запорожье

В ВСУ признали, что у РФ хватит ресурсов занять Харьков, Днепр и Запорожье

Анатолий Козёл, бывший командир 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), выразил мнение, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы захватить крупные города, такие как Харьков, Днепр, Запорожье и Херсон.

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