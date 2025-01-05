Анатолий Козёл, бывший командир 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), выразил мнение, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы захватить крупные города, такие как Харьков, Днепр, Запорожье и Херсон.