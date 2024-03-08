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Чендлер Парсонс: «Лука Дончич – невероятный талант. Но его одноклубнику утомительно наблюдать одну и ту же ерунду снова и снова»

«Лука Дончич – невероятный талант. Версия Николы Йокича на позиции защитника. Он может делать все, он восхитителен с мячом.

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