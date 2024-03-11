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Любимый Сочи

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С 13 по 16 марта в Сочи пройдёт фестиваль горных курортов

С 13 по 16 марта в Сочи пройдёт фестиваль горных курортов Приедут представители горнолыжных курортов Белоруссии, Китая, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргыстана, Таджикистана и Узбекистана.

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