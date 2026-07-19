MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В ООН указали на трудности контроля криптовалютных переводов, связанных с терроризмом

В ООН указали на трудности контроля криптовалютных переводов, связанных с терроризмом

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев заявил, что отслеживание криптовалют, которые могут использоваться террористическими организациями, остается одной из наиболее сложных задач для государственных органов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии