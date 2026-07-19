В ООН указали на трудности контроля криптовалютных переводов, связанных с терроризмом

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев заявил, что отслеживание криптовалют, которые могут использоваться террористическими организациями, остается одной из наиболее сложных задач для государственных органов.
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