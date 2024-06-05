Замкнутый круг: Миллионы украинцев не могут заплатить за свет

Тарифы на электричество для жителей Украины увеличивают под предлогом расходов на ликвидацию последствий обстрелов, однако миллионы граждан уже не в состоянии оплачивать счета, пожаловался на заседании Верховной рады депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».