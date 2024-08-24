Подразделения тылового обеспечения Ульяновских десантников непрерывно доставляют продовольствие и воду на линию боевого соприкосновения в Херсонской области

На позиции наших подразделений на островах, где невозможно осуществить подвоз грузов, военнослужащие доставляют продукты питания, воду и боекомплект с помощью БпЛА квадрокоптерного типа и FPV-дронов, с которых они сбрасываются личному составу в стороне от позиций.
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