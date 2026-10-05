В немецком озере обнаружили деревянные конструкции возрастом 10 500 лет / © State Office for Heritage Management and Archaeology of Saxony-Anhalt Находки были сделаны во время подводных исследований, которые проводило Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт (LDA).