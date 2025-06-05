Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты ПВО группировки «Запад» уничтожили 22 БПЛА самолетного типа за сутки

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Расчеты сил противовоздушной обороны группировки войск «Запад» за сутки сбили 22 украинских беспилотника самолетного типа и барражирующий боеприпас Ram X, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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