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Политика как она есть

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Депутат Рады Дубинский: Зеленского через полгода точно не будет

Депутат Рады Дубинский: Зеленского через полгода точно не будет

Владимир Зеленский через полгода уже не будет президентом Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

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