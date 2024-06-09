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Гауфф и Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в паре. Это был их первый совместный турнир

Гауфф и Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в паре. Это был их первый совместный турнир

Коко Гауфф и Катерина Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде. В финале они победили Сару Эррани и Жасмин Паолини – 7:6(5), 6:3.

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