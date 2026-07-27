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Царьград

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США возвращают тарифные сборы

США возвращают тарифные сборы

Соединенные Штаты начали масштабный возврат пошлин импортерам после февральского решения Верховного суда, который признал незаконным использование закона IEEPA для введения широких тарифов Дональда Трампа.

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