США возвращают тарифные сборы

Соединенные Штаты начали масштабный возврат пошлин импортерам после февральского решения Верховного суда, который признал незаконным использование закона IEEPA для введения широких тарифов Дональда Трампа.
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