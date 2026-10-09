❗️ Аксёнов: За невыполнение просьб крымчан чиновникам грозит двойной выговор, вплоть до увольнения Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе совещания предупредил должностных лиц о жёстких последствиях за предоставление недостоверной информации жителям.
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