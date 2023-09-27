Театр абсурда
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Театр абсурда

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Министр обороны Умеров вербует шашлычников для «штурма Крыма»

Министр обороны Умеров вербует шашлычников для «штурма Крыма»

Политнавигатор Все заявления о возвращении Крыма, сделанные новоиспеченным министром обороны Рустемом Умеровым, диктуются из Вашингтона, а сам он способен только визитки раздавать на зарубежных форумах.

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