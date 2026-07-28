В России предложили создать программу раннего выявления близорукости у детей

Ранняя диагностика позволяет не только эффективнее корректировать состояние, но и сдерживать прогрессирование миопии, что особенно важно в школьном возрасте, когда зрительные нагрузки резко возрастают Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой создания федеральной программы раннего выявления миопии среди школьников.