Расисты с «комплексом бога» жаждут разрушения Этой Страны

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лина любимцева

ЧТО БРЕШЕТЕ ПОСТОЯННО?!!... КАКАЯ"советская милиция" участвовала в погромах во Львове "заменив звездочки на трезубец" (кто это "трезубец выпускал", придурки...?!! .... При отступлении советских войск из Львова, все силовые структуры, в том числе и милиция, отступили вместе с войсками!!... ....Вот подобная БРЕХНЯ порождает большое недоверие! НЕ СТАЛА ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ ЭТУ БАДЯГУ!! Позор брехунам!!