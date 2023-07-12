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Расисты с «комплексом бога» жаждут разрушения Этой Страны

Расисты с «комплексом бога» жаждут разрушения Этой Страны

Минутка русской виноватости. На исходе минувшей недели исполнилось 82 года Львовской резне — еврейскому погрому, устроенному бандеровскими рагулями сразу после того, как части РККА покинули город, в котором местное население рагулей, в общем-то, не очень жаловало.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЧТО БРЕШЕТЕ ПОСТОЯННО?!!... КАКАЯ&quot;советская милиция&quot; участвовала в погромах во Львове &quot;заменив звездочки на трезубец&quot; (кто это &quot;трезубец выпускал&quot;, придурки...?!! .... При отступлении советских войск из Львова, все силовые структуры, в том числе и милиция, отступили вместе с войсками!!... ....Вот подобная БРЕХНЯ порождает большое недоверие! НЕ СТАЛА ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ ЭТУ БАДЯГУ!! Позор брехунам!!
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15 час.
Роман Рессер
https://youtu.be/n9Olza9ZXEk
Шалом
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12 час.

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