Минутка русской виноватости. На исходе минувшей недели исполнилось 82 года Львовской резне — еврейскому погрому, устроенному бандеровскими рагулями сразу после того, как части РККА покинули город, в котором местное население рагулей, в общем-то, не очень жаловало.
Расисты с «комплексом бога» жаждут разрушения Этой Страны
Комментарии
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лл
лина любимцева
ЧТО БРЕШЕТЕ ПОСТОЯННО?!!... КАКАЯ"советская милиция" участвовала в погромах во Львове "заменив звездочки на трезубец" (кто это "трезубец выпускал", придурки...?!! .... При отступлении советских войск из Львова, все силовые структуры, в том числе и милиция, отступили вместе с войсками!!... ....Вот подобная БРЕХНЯ порождает большое недоверие! НЕ СТАЛА ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ ЭТУ БАДЯГУ!! Позор брехунам!!
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15 час.
Роман Рессер
https://youtu.be/n9Olza9ZXEk
Шалом
YouTube
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12 час.
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