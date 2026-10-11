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Царьград

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Пожар в Северке уничтожил баню и повредил постройки на 57 квадратах

Пожар в Северке уничтожил баню и повредил постройки на 57 квадратах

Частная баня полностью сгорела при пожаре в садовом товариществе посёлка Северка 11 октября, огонь также повредил стены, кровлю и перекрытие соседних надворных построек на общей площади 57 квадратных метров.

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