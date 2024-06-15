Из Архангельска стартовала экспедиция для мониторинга радиационного загрязнения

Научно-исследовательское судно «Иван Петров» отправилось в Белое и Баренцево моря 15 июняНа его борту находятся специалисты НПО «Тайфун», ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга, а также специалисты Северного УГМС.
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