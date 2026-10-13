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Царьград

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Яйца в Новосибирске подорожали на 6,9% за месяц

Яйца в Новосибирске подорожали на 6,9% за месяц

В Новосибирской области в сентябре продовольственные товары в целом подешевели на 0,5%, однако куриные яйца выросли в цене на 6,9%, а национальные сыры и брынза — на 3,6%.

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