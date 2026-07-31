Жители Харькова выломали двери микроавтобуса военкомата и освободили мобилизованного в ВСУ молодого человека, а жители Львова перекрыли дорогу микроавтобусам Территориального центра комплектования, несмотря на риск попасть под колеса.
ВСУ в агонии: каждый пятый солдат бежит из армии
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Надо, чтобы бежали укры до Львова с русских земель...
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Я прочёл пост и не могу понять с кем там воюет российская армия. Все жебегут с ВСУ. С кем воюем да ещё так упорно и с потерями в личном составе?
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1 м.
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