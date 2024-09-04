С регистрацией и без: участники СВО могут бесплатно получить земельный участок в Крыму

В Крыму расширили список участников СВО, которым бесплатно выдают землю. Кто получит? Участки на территории Крыма смогут получить и те военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне спецоперации, которые не имеют постоянной прописки или регистрации в республике.
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