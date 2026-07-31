Россия не будет перечислять очередной ежегодный платеж в бюджет Агентства по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"РИА Новости": Россия в 2026 году откажется от взносов в ОЭСР
Комментарии
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александр муравьев
Кормите врагов ваххабитов. Мало вам сколько они русских убили, искалечили и изнасиловали. Ограбили и выгнали. Мало вам что более трети этого ваххабитского гос-ва живёт в России и 800000 уже получили гражданство получили и теперь проводят шариатские патрули. Так ваы им учебники, где они учат что Россия их исконный враг печатаете. Школы строите. В России вовсю идёт исламизация а вы нам про Европу сказки рассказываете. Откуда у власти такая ненависть к стране в которой я живу.
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