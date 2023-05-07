День Победы: сколько получат ветераны в разных странах

В Казахстане проживает 222 участника ВОВ. Какие денежные выплаты положены в преддверии празднования Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане и других странах и насколько отличаются суммы выплат – рассказывает Tengrinews.
В Казахстане проживает 222 участника ВОВ. Какие денежные выплаты положены в преддверии празднования Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане и других странах и насколько отличаются суммы выплат – рассказывает Tengrinews.
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