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День Победы: сколько получат ветераны в разных странах

День Победы: сколько получат ветераны в разных странах

В Казахстане проживает 222 участника ВОВ. Какие денежные выплаты положены в преддверии празднования Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Казахстане и других странах и насколько отличаются суммы выплат – рассказывает Tengrinews.

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